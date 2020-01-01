  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Пасуш де Феррейра - Бенфика 10 апреля прямая трансляция

Стадион: Капитал ду Мавел - Мата Реал (Пасуш-ди-Феррейра, Португалия), вместимость: 5982
10 Апреля 2021, Суббота. 22:30 МСК. Примейра, 26-й тур
Пасуш ФеррейраБенфика
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Пасуш де Феррейра - Бенфика, который запланирован на 10 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Пасуш де Феррейра
Пасуш де Феррейра
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Маркес Пепа
Португалия Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
История личных встреч
06.12.2020 Португалия - Примейра Тур 9 Бенфика2 : 1Пасуш де Феррейра
26.01.2020 Португалия - Примейра Тур 18 Пасуш де Феррейра0 : 2Бенфика
10.08.2019 Португалия - Примейра Тур 1 Бенфика5 : 0Пасуш де Феррейра
05.12.2018 Португалия - Кубок лиги Группа A. Тур 2 Бенфика2 : 0Пасуш де Феррейра
24.02.2018 Португалия - Примейра Тур 24 Пасуш де Феррейра1 : 3Бенфика
23.09.2017 Португалия - Примейра Тур 7 Бенфика2 : 0Пасуш де Феррейра
18.03.2017 Португалия - Примейра Тур 26 Пасуш де Феррейра0 : 0Бенфика
30.12.2016 Португалия - Кубок лиги Группа D. Тур 1 Бенфика1 : 0Пасуш де Феррейра
28.10.2016 Португалия - Примейра Тур 9 Бенфика3 : 0Пасуш де Феррейра
20.02.2016 Португалия - Примейра Тур 23 Пасуш де Феррейра1 : 3Бенфика

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Пасуш де Феррейра - Порту 30.10.2020 прямая трансляция
    Пасуш де Феррейра - Порту 30.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Капитал ду Мавел - Мата Реал (Пасуш-ди-Феррейра, Португалия), вместимость: 5982 30 октября 2020, Пятница. 23:30 МСК. Примейра. 6-й тур...
  • Пасуш де Феррейра - Днепр обзор матча (24.10.2013)
    Пасуш де Феррейра - Днепр обзор матча (24.10.2013)
    24 октября 2013 | Лига Европы 2013/14 | 03-й тур ...
  • Бенфика - Пасуш де Феррейра 06.12.2020 прямая трансляция
    Бенфика - Пасуш де Феррейра 06.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647 6 Декабря 2020, Воскресенье. 23:00 МСК. Примейра. 9-й тур...
  • Днепр - Пасуш де Феррейра обзор матча (07.11.2013)
    Днепр - Пасуш де Феррейра обзор матча (07.11.2013)
    07 ноября 2013 | Лига Европы 2013/14 | 04-й тур ...
  • Порту - Пасуш де Феррейра 14 марта прямая трансляция
    Порту - Пасуш де Феррейра 14 марта прямая трансляция
    Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399 14 Марта 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Примейра, 23-й тур Главный судья: Тьягу Мартинш...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close