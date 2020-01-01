Пасуш де Феррейра - Бенфика 10 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Пасуш де Феррейра - Бенфика, который запланирован на 10 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Маркес Пепа
|Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
|06.12.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|2 : 1
|26.01.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|0 : 2
|10.08.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|5 : 0
|05.12.2018
|Португалия - Кубок лиги
|Группа A. Тур 2
|2 : 0
|24.02.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|1 : 3
|23.09.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|2 : 0
|18.03.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|0 : 0
|30.12.2016
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. Тур 1
|1 : 0
|28.10.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|3 : 0
|20.02.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|1 : 3
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