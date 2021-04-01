  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Спортинг - Фамаликан 11 апреля прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
11 Апреля 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Примейра, 26-й тур
СпортингФамаликан
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Спортинг - Фамаликан, который запланирован на 10 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Главные тренеры
Португалия Эмануэл Ферро
Португалия Рубен Филипе Маркес Аморим
Португалия Иву Виейра
История личных встреч
05.12.2020 Португалия - Примейра Тур 9 Фамаликан2 : 2Спортинг
03.03.2020 Португалия - Примейра Тур 23 Фамаликан3 : 1Спортинг
23.09.2019 Португалия - Примейра Тур 6 Спортинг1 : 2Фамаликан
16.11.2017 Кубок Португалии 4-й раунд Спортинг2 : 0Фамаликан
13.10.2016 Кубок Португалии 3-й раунд Фамаликан0 : 1Спортинг

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Спортинг - Риу Аве 15.01.2021 прямая трансляция
    Спортинг - Риу Аве 15.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044 15 января 2021, Пятница. 21:30 МСК. Примейра, 14-й тур Главный судья: Элдер...
  • Спортинг - Портимоненсе 20.02.2021 прямая трансляция
    Спортинг - Портимоненсе 20.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044 20 Февраля 2021, Суббота. 23:30 МСК. Примейра, 20-й тур Главный судья: Руй Мануэл...
  • Спортинг - Витория Гимарайнш 20 марта прямая трансляция
    Спортинг - Витория Гимарайнш 20 марта прямая трансляция
    Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044 20 Марта 2021, Суббота. 23:30 МСК. Примейра, 24-й тур Главный судья: Тьягу Мартинш...
  • Спортинг - Тондела 01.11.2020 прямая трансляция
    Спортинг - Тондела 01.11.2020 прямая трансляция
    Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044 1 ноября 2020, Воскресенье. 23:00 МСК. Примейра. 6-й тур Главный судья:...
  • Спортинг - Санта-Клара 05.03.2021 прямая трансляция
    Спортинг - Санта-Клара 05.03.2021 прямая трансляция
    Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044 5 Марта 2021, Пятница. 23:45 МСК. Примейра, 22-й тур Главный судья: Мануэл Оливейра...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close