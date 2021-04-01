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Вторник 13 апреля

22:00  lec ПСЖ - Бавария 22:00  lec Челси - Порту
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ПСЖ - Бавария 13 апреля прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
13 Апреля 2021, Вторник. 22:00 МСК. Лига чемпионов, 1/4 Финала, Первый матч
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
ПСЖБавария
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке ПСЖ - Бавария, который запланирован на 13 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига Чемпионов 2020/21. 1/4 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Бавария
Мюнхен, Германия
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Германия Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
07.04.2021 Лига чемпионов 1/4 финала Бавария2 : 3ПСЖ
23.08.2020 Лига чемпионов Финал ПСЖ0 : 1Бавария
21.07.2018 Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Бавария3 : 1ПСЖ
05.12.2017 Лига чемпионов Группа B. Тур 6 Бавария3 : 1ПСЖ
27.09.2017 Лига чемпионов Группа B. Тур 2 ПСЖ3 : 0Бавария
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победил «ПСЖ» — 3:2.

Отзывы и комментарии к матчу

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