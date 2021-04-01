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Вторник 13 апреля

22:00  lec ПСЖ - Бавария 22:00  lec Челси - Порту
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Челси - Порту 13 апреля прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
13 Апреля 2021, Вторник. 22:00 МСК. Лига чемпионов, 1/4 Финала, Первый матч
Главный судья: Клеман Турпен (Улинс, Франция)
ЧелсиПорту
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Челси - Порту, который запланирован на 13 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Лига Чемпионов 2020/21. 1/4 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Порту
Порту, Португалия
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
07.04.2021 Лига чемпионов 1/4 финала Порту0 : 2Челси
09.12.2015 Лига чемпионов Группа G. Тур 6 Челси2 : 0Порту
29.09.2015 Лига чемпионов Группа G. Тур 2 Порту2 : 1Челси
25.11.2009 Лига чемпионов Группа D. Тур 5 Порту0 : 1Челси
15.09.2009 Лига чемпионов Группа D. Тур 1 Челси1 : 0Порту
06.03.2007 Лига чемпионов 1/8 финала Челси2 : 1Порту
21.02.2007 Лига чемпионов 1/8 финала Порту1 : 1Челси
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Челси» — «Порту». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победил «Челси» — 2:0.

Отзывы и комментарии к матчу

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