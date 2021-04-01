Челси - Порту 13 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Челси - Порту, который запланирован на 13 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Лига Чемпионов 2020/21. 1/4 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Томас Тухель
|Сержиу Консейсау
|07.04.2021
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|0 : 2
|09.12.2015
|Лига чемпионов
|Группа G. Тур 6
|2 : 0
|29.09.2015
|Лига чемпионов
|Группа G. Тур 2
|2 : 1
|25.11.2009
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 5
|0 : 1
|15.09.2009
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 1
|1 : 0
|06.03.2007
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|2 : 1
|21.02.2007
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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