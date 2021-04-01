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Боруссия Д - Манчестер Сити 14 апреля прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
14 Апреля 2021, Среда. 22:00 МСК. Лига чемпионов, 1/4 Финала, Ответный матч
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
Боруссия ДМанчестер Сити
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Боруссия Д - Манчестер Сити, который запланирован на 14 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Лига Чемпионов 2020/21. 1/4 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Главные тренеры
Хорватия Эдин Терзич
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
06.04.2021 Лига чемпионов 1/4 финала Манчестер Сити2 : 1Боруссия Д
21.07.2018 Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Манчестер Сити0 : 1Боруссия Д
28.07.2016 Международный кубок чемпионов Китай Боруссия Д1 : 1 5 : 6Манчестер Сити
04.12.2012 Лига чемпионов Группа D. Тур 6 Боруссия Д1 : 0Манчестер Сити
03.10.2012 Лига чемпионов Группа D. Тур 2 Манчестер Сити1 : 1Боруссия Д
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победил «Манчестер Сити» — 2:1.

Отзывы и комментарии к матчу

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