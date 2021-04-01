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Ливерпуль - Реал Мадрид 14 апреля прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
14 Апреля 2021, Среда. 22:00 МСК. Лига чемпионов, 1/4 Финала, Ответный матч
Главный судья: Бьорн Куйперс (Олдензал, Нидерланды)
ЛиверпульРеал Мадрид
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ливерпуль - Реал Мадрид, который запланирован на 14 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Лига Чемпионов 2020/21. 1/4 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Франция Зинедин Зидан
История личных встреч
06.04.2021 Лига чемпионов 1/4 финала Реал Мадрид3 : 1Ливерпуль
26.05.2018 Лига чемпионов Финал Реал Мадрид3 : 1Ливерпуль
04.11.2014 Лига чемпионов Группа B. Тур 4 Реал Мадрид1 : 0Ливерпуль
22.10.2014 Лига чемпионов Группа B. Тур 3 Ливерпуль0 : 3Реал Мадрид
10.03.2009 Лига чемпионов 1/8 финала Ливерпуль4 : 0Реал Мадрид
25.02.2009 Лига чемпионов 1/8 финала Реал Мадрид0 : 1Ливерпуль
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Ливерпуль» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победил «Реал» — 3:1.

Отзывы и комментарии к матчу

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