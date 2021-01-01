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Рома - Аякс 15 апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
15 Апреля 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы, 1/4 Финала, Ответный матч
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
РомаАякс
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Рома - Аякс, который запланирован на 15 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Лига Европы 2020/21. 1/4 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Рома
Рим, Италия
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Нидерланды Эрик тен Хаг
История личных встреч
08.04.2021 Лига Европы 1/4 финала Аякс1 : 2Рома

Отзывы и комментарии к матчу

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