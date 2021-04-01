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Славия - Арсенал 15 апреля прямая трансляция

Стадион: Эден (Синот Тип) (Прага, Чехия), вместимость: 21000
15 Апреля 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы, 1/4 Финала, Ответный матч
Главный судья: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция)
СлавияАрсенал
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Славия - Арсенал, который запланирован на 15 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Чехия. Турнир: Лига Европы 2020/21. 1/4 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Славия П
Прага, Чехия
Арсенал
Лондон, Англия
Главные тренеры
Чехия Йиндржих Трпишовски
Испания Микель Артета
История личных встреч
08.04.2021 Лига Европы 1/4 финала Арсенал1 : 1Славия П
07.11.2007 Лига чемпионов Группа H. Тур 4 Славия П0 : 0Арсенал
23.10.2007 Лига чемпионов Группа H. Тур 3 Арсенал7 : 0Славия П
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги Европы: «Славия» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.

Отзывы и комментарии к матчу

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