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Львов - Александрия 16 апреля прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
16 Апреля 2021, Пятница. 17:00 МСК. Премьер-лига, 22-й тур
ЛьвовАлександрия
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Львов - Александрия, который запланирован на 16 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 22. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Львов
Львов
Александрия
Александрия
Главные тренеры
Украина Анатолий Петрович Бессмертный
Украина Владимир Богданович Шаран
Украина Андрей Сергеевич Купцов
История личных встреч
07.11.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 9 Александрия1 : 0Львов
29.02.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 20 Львов1 : 1Александрия
28.09.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 9 Александрия2 : 0Львов
19.05.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 7 Александрия0 : 1Львов
13.04.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 2 Львов1 : 2Александрия
09.12.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 18 Александрия1 : 2Львов
02.09.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 7 Львов2 : 2Александрия

Отзывы и комментарии к матчу

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