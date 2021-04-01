Лилль - Монпелье 16 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лилль - Монпелье, который запланирован на 16 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Кристоф Галтье
|Мишель Дер Закарян
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|2 : 3
|13.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|2 : 1
|17.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|0 : 0
|04.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|0 : 1
|10.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|1 : 1
|25.11.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|3 : 0
|29.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|0 : 3
|10.12.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|2 : 1
|27.02.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|3 : 0
|02.10.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|2 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186 25 августа 2020, Пятница. 22:00 МСК. Лига 1, 5-й тур Главный судья: Вилли...
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186 14 Февраля 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Лига 1, 25-й тур Главный судья: Бастьен...
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186 3 Марта 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 28-й тур...
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186 6 января 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 18-й тур Главный судья: Томас Леонар...
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186 21 Марта 2021, Воскресенье. 19:05 МСК. Лига 1, 30-й тур Главный судья: Франк Шнедер...