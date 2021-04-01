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Лилль - Монпелье 16 апреля прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186
16 Апреля 2021, Пятница. 22:00 МСК. Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция)
ЛилльМонпелье
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лилль - Монпелье, который запланирован на 16 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лилль
Лилль
Монпелье
Монпелье
Главные тренеры
Франция Кристоф Галтье
Армения Мишель Дер Закарян
История личных встреч
23.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 17 Монпелье2 : 3Лилль
13.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 18 Лилль2 : 1Монпелье
17.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 25 Лилль0 : 0Монпелье
04.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 16 Монпелье0 : 1Лилль
10.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 29 Лилль1 : 1Монпелье
25.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 14 Монпелье3 : 0Лилль
29.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 35 Монпелье0 : 3Лилль
10.12.2016 Франция - Лига 1 Тур 17 Лилль2 : 1Монпелье
27.02.2016 Франция - Лига 1 Тур 28 Монпелье3 : 0Лилль
02.10.2015 Франция - Лига 1 Тур 9 Лилль2 : 0Монпелье

Отзывы и комментарии к матчу

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