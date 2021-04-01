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Ахмат - Химки 17 апреля прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
17 Апреля 2021, Суббота. 14:00 МСК. РПЛ, 26-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
АхматХимки
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ахмат - Химки, который запланирован на 17 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Химки
Химки
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Россия Игорь Геннадьевич Черевченко
История личных встреч
22.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Химки1 : 2Ахмат
28.10.2015 Кубок России 1/8 финала Ахмат2 : 1 ДВХимки
03.10.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Химки1 : 2Ахмат
23.05.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Ахмат2 : 0Химки
28.09.2008 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Ахмат1 : 0Химки
07.05.2008 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Химки0 : 1Ахмат
26.10.2006 Россия - Первый дивизион Тур 42 Ахмат2 : 3Химки
08.07.2006 Россия - Первый дивизион Тур 22 Химки3 : 0Ахмат
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Химки». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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