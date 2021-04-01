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Краснодар - Зенит 17 апреля прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
17 Апреля 2021, Суббота. 19:00 МСК. РПЛ, 26-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
КраснодарЗенит
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Краснодар - Зенит, который запланирован на 17 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
08.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Зенит3 : 1Краснодар
05.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Краснодар2 : 4Зенит
03.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Зенит1 : 1Краснодар
20.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Краснодар2 : 3Зенит
07.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Зенит2 : 1Краснодар
07.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Зенит1 : 2Краснодар
24.09.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Краснодар0 : 2Зенит
17.05.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Зенит1 : 0Краснодар
27.11.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Краснодар2 : 1Зенит
05.03.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Краснодар0 : 0Зенит
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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