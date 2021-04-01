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Локомотив - Ростов 17 апреля прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
17 Апреля 2021, Суббота. 16:30 МСК. РПЛ, 26-й тур
Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
ЛокомотивРостов
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Локомотив - Ростов, который запланирован на 17 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Сербия Марко Николич
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
14.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Локомотив М2 : 1Ростов
14.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Ростов0 : 0Локомотив М
15.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Ростов1 : 3Локомотив М
09.02.2020 Кубок Матч Премьер Тур 3 Ростов3 : 3 4 : 5Локомотив М
31.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Локомотив М1 : 2Ростов
15.05.2019 Кубок России 1/2 финала Ростов0 : 2Локомотив М
24.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Ростов1 : 2Локомотив М
03.04.2019 Кубок России 1/2 финала Локомотив М2 : 2Ростов
25.01.2019 Фонбет Кубок Матч Премьер Тур 2 Ростов1 : 1 3 : 4Локомотив М
19.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Локомотив М2 : 1Ростов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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