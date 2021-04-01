Локомотив - Ростов 17 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Локомотив - Ростов, который запланирован на 17 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Марко Николич
|Валерий Георгиевич Карпин
|14.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|14.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|0 : 0
|15.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|1 : 3
|09.02.2020
|Кубок Матч Премьер
|Тур 3
|3 : 3 4 : 5
|31.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|1 : 2
|15.05.2019
|Кубок России
|1/2 финала
|0 : 2
|24.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|1 : 2
|03.04.2019
|Кубок России
|1/2 финала
|2 : 2
|25.01.2019
|Фонбет Кубок Матч Премьер
|Тур 2
|1 : 1 3 : 4
|19.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|2 : 1
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