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Сочи - ЦСКА 18 апреля прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
18 Апреля 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. РПЛ, 26-й тур
Главный судья: Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Динамо МЦСКА
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сочи - ЦСКА, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сочи
Сочи
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Владимир Валентинович Федотов
Хорватия Ивица Олич
История личных встреч
22.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 15 ЦСКА1 : 1Сочи
10.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Сочи2 : 3ЦСКА
11.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 5 ЦСКА0 : 0Сочи

Отзывы и комментарии к матчу

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