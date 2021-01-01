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Урал - Рубин 18 апреля прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
18 Апреля 2021, Воскресенье. 12:00 МСК. РПЛ, 26-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
УралРубин
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Урал - Рубин, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Рубин
Казань
Главные тренеры
Россия Юрий Александрович Матвеев
Россия Леонид Викторович Слуцкий
История личных встреч
15.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Рубин0 : 0Урал
15.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Рубин1 : 1Урал
20.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Урал1 : 2Рубин
25.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Рубин0 : 0Урал
21.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Урал2 : 1Рубин
06.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Рубин1 : 0Урал
01.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Урал1 : 1Рубин
17.09.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Рубин0 : 1Урал
06.04.2017 Кубок России 1/2 финала Урал2 : 1Рубин
18.03.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Урал1 : 0Рубин

Отзывы и комментарии к матчу

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