Урал - Рубин 18 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Урал - Рубин, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Юрий Александрович Матвеев
|Леонид Викторович Слуцкий
|15.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|15.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|1 : 1
|20.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|1 : 2
|25.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|0 : 0
|21.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|2 : 1
|06.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|1 : 0
|01.04.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|1 : 1
|17.09.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|0 : 1
|06.04.2017
|Кубок России
|1/2 финала
|2 : 1
|18.03.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|1 : 0
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