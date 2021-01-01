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Спартак Москва - Уфа 18 апреля прямая трансляция

Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
18 Апреля 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. РПЛ, 26-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Спартак МУфа
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Спартак Москва - Уфа, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Спартак М
Москва
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Германия Доменико Тедеско
Россия Алексей Борисович Стукалов
История личных встреч
19.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Уфа1 : 1Спартак М
27.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Спартак М0 : 0Уфа
20.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Уфа1 : 0Спартак М
12.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Спартак М1 : 0Уфа
11.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Уфа2 : 0Спартак М
05.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Спартак М3 : 1Уфа
23.07.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Уфа0 : 0Спартак М
09.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Уфа1 : 3Спартак М
25.09.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Спартак М0 : 1Уфа
21.05.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Уфа3 : 1Спартак М

Отзывы и комментарии к матчу

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