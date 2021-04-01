Ингулец - Рух Львов 18 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Ингулец - Рух Львов, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 22. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Сергей Дмитриевич Лавриненко
|Иван Федык
|08.11.2020
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 9
|2 : 2
|07.08.2020
|Украина - Первая лига
|Тур 29
|1 : 1
|20.10.2019
|Украина - Первая лига
|Тур 14
|1 : 0
|27.03.2019
|Украина - Первая лига
|Тур 20
|0 : 0
|18.08.2018
|Украина - Первая лига
|Тур 5
|0 : 1
|02.05.2018
|Украина - Первая лига
|Тур 31
|1 : 0
|29.09.2017
|Украина - Первая лига
|Тур 14
|1 : 1
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