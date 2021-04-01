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Мариуполь - Олимпик 18 апреля прямая трансляция

Стадион: Металлист (Харьков, Украина), вместимость: 40003
18 Апреля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Премьер-лига, 22-й тур
МариупольОлимпик
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Мариуполь - Олимпик, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 22. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Мариуполь
Мариуполь
Олимпик Д
Донецк
Главные тренеры
Украина Остап Миронович Маркевич
Украина Юрий Николаевич Калитвинцев
История личных встреч
07.11.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 9 Олимпик Д3 : 3Мариуполь
12.07.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 8 Мариуполь1 : 4Олимпик Д
07.06.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 3 Олимпик Д2 : 2Мариуполь
14.12.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 18 Олимпик Д1 : 2Мариуполь
30.10.2019 Кубок Украины 1/8 финала Мариуполь1 : 0Олимпик Д
15.09.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 7 Мариуполь1 : 1Олимпик Д
23.02.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 19 Мариуполь2 : 1Олимпик Д
16.09.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 8 Олимпик Д1 : 3Мариуполь
04.03.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 22 Мариуполь1 : 0Олимпик Д
30.09.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 11 Олимпик Д3 : 2Мариуполь

Отзывы и комментарии к матчу

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