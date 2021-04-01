Мариуполь - Олимпик 18 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Мариуполь - Олимпик, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 22. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Остап Миронович Маркевич
|Юрий Николаевич Калитвинцев
|07.11.2020
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 9
|3 : 3
|12.07.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 8
|1 : 4
|07.06.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 3
|2 : 2
|14.12.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 18
|1 : 2
|30.10.2019
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 0
|15.09.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 7
|1 : 1
|23.02.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 19
|2 : 1
|16.09.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 8
|1 : 3
|04.03.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 22
|1 : 0
|30.09.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 11
|3 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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