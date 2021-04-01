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Шахтёр - Динамо Киев 17 апреля прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
17 Апреля 2021, Суббота. 19:30 МСК. Премьер-лига, 22-й тур
ШахтерДинамо Киев
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Шахтёр - Динамо Киев, который запланирован на 17 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 22. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Шахтёр Д
Донецк
Динамо К
Киев
Главные тренеры
Португалия Луиш Мануэль Рибейру Каштру
Румыния Мирча Луческу
История личных встреч
08.11.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 9 Динамо К0 : 3Шахтёр Д
25.08.2020 Суперкубок Украины Финал Шахтёр Д1 : 3Динамо К
04.07.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 7 Динамо К2 : 3Шахтёр Д
31.05.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 2 Шахтёр Д3 : 1Динамо К
10.11.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 14 Шахтёр Д1 : 0Динамо К
30.10.2019 Кубок Украины 1/8 финала Динамо К2 : 1 ДВШахтёр Д
10.08.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 3 Динамо К1 : 2Шахтёр Д
28.07.2019 Суперкубок Украины Финал Динамо К2 : 1Шахтёр Д
22.05.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 8 Шахтёр Д1 : 1Динамо К
24.04.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 3 Динамо К0 : 0Шахтёр Д
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 22-го тура УПЛ: «Шахтёр» — «Динамо» (Киев). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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