  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Ворскла - Заря 17 апреля прямая трансляция

Стадион: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина), вместимость: 25000
17 Апреля 2021, Суббота. 17:00 МСК. Премьер-лига, 22-й тур
ВорсклаЗаря
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Ворскла - Заря, который запланирован на 17 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 22. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ворскла
Полтава
Заря
Луганск
Главные тренеры
Украина Юрий Вильевич Максимов
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
08.11.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 9 Заря0 : 0Ворскла
26.10.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 12 Заря4 : 0Ворскла
28.07.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 1 Ворскла0 : 1Заря
03.03.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 20 Заря3 : 0Ворскла
23.09.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 9 Ворскла2 : 1Заря
20.05.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 10 Ворскла2 : 0Заря
15.04.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 5 Заря0 : 3Ворскла
25.02.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 21 Заря3 : 0Ворскла
24.09.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 10 Ворскла1 : 1Заря
05.03.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 20 Ворскла1 : 2Заря

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Ингулец - Ворскла 21.02.2021 прямая трансляция
    Ингулец - Ворскла 21.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина), вместимость: 25000 21 Февраля 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Премьер-лига, 15-й тур...
  • Ворскла - Шахтёр 04 апреля прямая трансляция
    Ворскла - Шахтёр 04 апреля прямая трансляция
    Стадион: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина), вместимость: 25000 4 Апреля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Премьер-лига , 20-й тур...
  • Ворскла - Александрия 27.02.2021 прямая трансляция
    Ворскла - Александрия 27.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина), вместимость: 25000 27 Февраля 2021, Суббота. 18:00 МСК. Премьер-лига, 16-й тур Главный...
  • Мариуполь - Ворскла 06.03.2021 прямая трансляция
    Мариуполь - Ворскла 06.03.2021 прямая трансляция
    Стадион: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина), вместимость: 25000 6 Марта 2021, Суббота. 15:00 МСК. Премьер-лига, 17-й тур Главный...
  • Ворскла - Днепр-1 13 марта прямая трансляция
    Ворскла - Днепр-1 13 марта прямая трансляция
    Стадион: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина), вместимость: 25000 13 Марта 2021, Суббота. 18:00 МСК. Премьер-лига, 18-й тур Главный...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close