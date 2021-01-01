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Понедельник 19 апреля

22:00  en Лидс - Ливерпуль
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Лидс - Ливерпуль 19 апреля прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
19 Апреля 2021, Понедельник. 22:00 МСК. АПЛ, 32-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
ЛидсЛиверпуль
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Лидс - Ливерпуль, который запланирован на 19 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
Аргентина Марсело Бьельса
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
12.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 1 Ливерпуль4 : 3Лидс Юнайтед
29.11.2016 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Ливерпуль2 : 0Лидс Юнайтед

Отзывы и комментарии к матчу

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