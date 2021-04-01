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Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 17 апреля прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
17 Апреля 2021, Суббота. 22:15 МСК. АПЛ, 32-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
ВулверхэмптонШеффилд
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед, который запланирован на 17 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
14.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 1 Шеффилд Юнайтед0 : 2Вулверхэмптон
08.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 34 Шеффилд Юнайтед1 : 0Вулверхэмптон
01.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 14 Вулверхэмптон1 : 1Шеффилд Юнайтед
03.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 30 Вулверхэмптон3 : 0Шеффилд Юнайтед
27.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 10 Шеффилд Юнайтед2 : 0Вулверхэмптон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Шеффилд Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:15 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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