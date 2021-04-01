Челси - Манчестер Сити 17 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Челси - Манчестер Сити, который запланирован на 17 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Кубок Англии 2020/21. 1/2 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Томас Тухель
|Хосеп Гвардиола
|03.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|1 : 3
|25.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|2 : 1
|23.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|2 : 1
|24.02.2019
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|0 : 0 3 : 4
|10.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|6 : 0
|08.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|2 : 0
|05.08.2018
|Суперкубок Англии
|Финал
|0 : 2
|04.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|1 : 0
|30.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|0 : 1
|05.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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