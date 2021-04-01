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Манчестер Юнайтед - Бёрнли 18 апреля прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
18 Апреля 2021, Воскресенье. 18:00 МСК. АПЛ, 32-й тур
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
НорвичБернли
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Манчестер Юнайтед - Бёрнли, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
Англия Шон Дайч
История личных встреч
12.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 1 Бёрнли0 : 1Манчестер Юнайтед
22.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 24 Манчестер Юнайтед0 : 2Бёрнли
28.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 20 Бёрнли0 : 2Манчестер Юнайтед
29.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 24 Манчестер Юнайтед2 : 2Бёрнли
02.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 4 Бёрнли0 : 2Манчестер Юнайтед
20.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 24 Бёрнли0 : 1Манчестер Юнайтед
26.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 20 Манчестер Юнайтед2 : 2Бёрнли
23.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 34 Бёрнли0 : 2Манчестер Юнайтед
29.10.2016 Англия - Премьер-лига Тур 10 Манчестер Юнайтед0 : 0Бёрнли
11.02.2015 Англия - Премьер-лига Тур 25 Манчестер Юнайтед3 : 1Бёрнли

Отзывы и комментарии к матчу

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