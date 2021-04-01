Манчестер Юнайтед - Бёрнли 18 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Манчестер Юнайтед - Бёрнли, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Уле-Гуннар Сульшер
|Шон Дайч
|12.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|0 : 1
|22.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|0 : 2
|28.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|0 : 2
|29.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|2 : 2
|02.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|0 : 2
|20.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|0 : 1
|26.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|2 : 2
|23.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|0 : 2
|29.10.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|0 : 0
|11.02.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|3 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212 22 июля 2020, среда. 20:00 МСК. 37-й тур Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)...
Стадион: Терф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546 26 июля 2020, восркесенье. 18:00 МСК. 38-й тур Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс,...
Стадион: Этихад - Сити оф Манчестер (Манчестер, Англия), вместимость: 55097 24 августа 2020, Четверг. 21:45 МСК. Кубок Английской Лиги...
Стадион: Адамс Парк (Хай-Уиком, Англия), вместимость: 10284 25 января 2021, Понедельник. 22:45 МСК. Кубок Англии, 1/16 Финала Главный судья: Джонатан...
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003 26 августа 2020, Суббота. 19:30 МСК. АПЛ, 3 -й тур Главный судья: Джонатан Мосс...