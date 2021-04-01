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Леванте - Вильярреал 18 апреля прямая трансляция

Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
18 Апреля 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Ла Лига, 33-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
ЛевантеВильярреал
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Леванте - Вильярреал, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Леванте
Валенсия
Вильярреал
Вильярреал
Главные тренеры
Испания Пако Лопес
Испания Унаи Эмери
Испания Иманоль Идьякес
История личных встреч
03.02.2021 Кубок Испании 1/4 финала Леванте1 : 0 ДВВильярреал
02.01.2021 Испания - Примера Тур 17 Вильярреал2 : 1Леванте
15.02.2020 Испания - Примера Тур 24 Вильярреал2 : 1Леванте
23.08.2019 Испания - Примера Тур 2 Леванте2 : 1Вильярреал
10.03.2019 Испания - Примера Тур 27 Леванте0 : 2Вильярреал
04.11.2018 Испания - Примера Тур 11 Вильярреал1 : 1Леванте
20.01.2018 Испания - Примера Тур 20 Вильярреал2 : 1Леванте
21.08.2017 Испания - Примера Тур 1 Леванте1 : 0Вильярреал
28.02.2016 Испания - Примера Тур 26 Вильярреал3 : 0Леванте
04.10.2015 Испания - Примера Тур 7 Леванте1 : 0Вильярреал

Отзывы и комментарии к матчу

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