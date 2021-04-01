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Хетафе - Реал Мадрид 18 апреля прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
18 Апреля 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Ла Лига, 33-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
ХетафеРеал Мадрид
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Хетафе - Реал Мадрид, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
Франция Зинедин Зидан
История личных встреч
09.02.2021 Испания - Примера Тур 1 Реал Мадрид2 : 0Хетафе
02.07.2020 Испания - Примера Тур 33 Реал Мадрид1 : 0Хетафе
04.01.2020 Испания - Примера Тур 19 Хетафе0 : 3Реал Мадрид
25.04.2019 Испания - Примера Тур 34 Хетафе0 : 0Реал Мадрид
19.08.2018 Испания - Примера Тур 1 Реал Мадрид2 : 0Хетафе
03.03.2018 Испания - Примера Тур 27 Реал Мадрид3 : 1Хетафе
14.10.2017 Испания - Примера Тур 8 Хетафе1 : 2Реал Мадрид
16.04.2016 Испания - Примера Тур 33 Хетафе1 : 5Реал Мадрид
05.12.2015 Испания - Примера Тур 14 Реал Мадрид4 : 1Хетафе
23.05.2015 Испания - Примера Тур 38 Реал Мадрид7 : 3Хетафе

Отзывы и комментарии к матчу

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