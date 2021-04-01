Атлетико - Эйбар 18 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Атлетико - Эйбар, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Диего Симеоне
|Хосе Луис Мендилибар
|21.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 2
|18.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 20
|2 : 0
|01.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 3
|3 : 2
|20.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 33
|0 : 1
|15.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 4
|1 : 1
|20.05.2018
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 2
|13.01.2018
|Испания - Примера
|Тур 19
|0 : 1
|06.05.2017
|Испания - Примера
|Тур 36
|1 : 0
|25.01.2017
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 2
|19.01.2017
|Кубок Испании
|1/4 финала
|3 : 0
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