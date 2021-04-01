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Атлетико - Эйбар 18 апреля прямая трансляция

Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
18 Апреля 2021, Воскресенье. 17:15 МСК. Ла Лига, 33-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)
АтлетикоЭйбар
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Атлетико - Эйбар, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Эйбар
Эйбар
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Испания Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
21.01.2021 Испания - Примера Тур 19 Эйбар1 : 2Атлетико М
18.01.2020 Испания - Примера Тур 20 Эйбар2 : 0Атлетико М
01.09.2019 Испания - Примера Тур 3 Атлетико М3 : 2Эйбар
20.04.2019 Испания - Примера Тур 33 Эйбар0 : 1Атлетико М
15.09.2018 Испания - Примера Тур 4 Атлетико М1 : 1Эйбар
20.05.2018 Испания - Примера Тур 38 Атлетико М2 : 2Эйбар
13.01.2018 Испания - Примера Тур 19 Эйбар0 : 1Атлетико М
06.05.2017 Испания - Примера Тур 36 Атлетико М1 : 0Эйбар
25.01.2017 Кубок Испании 1/4 финала Эйбар2 : 2Атлетико М
19.01.2017 Кубок Испании 1/4 финала Атлетико М3 : 0Эйбар

Отзывы и комментарии к матчу

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