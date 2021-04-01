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Алавес - Уэска 18 апреля прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
18 Апреля 2021, Воскресенье. 17:15 МСК. Ла Лига, 33-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
АлавесУэска
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Алавес - Уэска, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Алавес
Витория
Уэска
Уэска
Главные тренеры
Испания Хавьер Ревилья Кальеха
Испания Хосе Пачета
История личных встреч
12.12.2020 Испания - Примера Тур 13 Уэска1 : 0Алавес
16.03.2019 Испания - Примера Тур 28 Уэска1 : 3Алавес
11.11.2018 Испания - Примера Тур 12 Алавес2 : 1Уэска
23.01.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 22 Алавес1 : 0Уэска
22.08.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 1 Уэска2 : 3Алавес

Отзывы и комментарии к матчу

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