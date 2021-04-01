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Кадис - Сельта 18 апреля прямая трансляция

Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033
18 Апреля 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Ла Лига, 33-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
КадисСельта
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кадис - Сельта, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кадис
Кадис
Сельта
Виго
Главные тренеры
Испания Альваро Сервера
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
История личных встреч
14.12.2020 Испания - Примера Тур 13 Сельта4 : 0Кадис
13.01.2016 Кубок Испании 1/8 финала Сельта2 : 0Кадис
07.01.2016 Кубок Испании 1/8 финала Кадис0 : 3Сельта

Отзывы и комментарии к матчу

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