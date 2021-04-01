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Сассуоло - Фиорентина 17 апреля прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
17 Апреля 2021, Суббота. 19:00 МСК. Серия А, 31-й тур
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия)
СассуолоФиорентина
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сассуоло - Фиорентина, который запланирован на 17 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Фиорентина
Флоренция
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Италия Джузеппе Якини
История личных встреч
16.12.2020 Италия - Серия А Тур 12 Фиорентина1 : 1Сассуоло
01.07.2020 Италия - Серия А Тур 29 Фиорентина1 : 3Сассуоло
30.10.2019 Италия - Серия А Тур 10 Сассуоло1 : 2Фиорентина
29.04.2019 Италия - Серия А Тур 34 Фиорентина0 : 1Сассуоло
09.12.2018 Италия - Серия А Тур 15 Сассуоло3 : 3Фиорентина
21.04.2018 Италия - Серия А Тур 34 Сассуоло1 : 0Фиорентина
03.12.2017 Италия - Серия А Тур 15 Фиорентина3 : 0Сассуоло
07.05.2017 Италия - Серия А Тур 35 Сассуоло2 : 2Фиорентина
12.12.2016 Италия - Серия А Тур 16 Фиорентина2 : 1Сассуоло
17.04.2016 Италия - Серия А Тур 33 Фиорентина3 : 1Сассуоло

Отзывы и комментарии к матчу

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