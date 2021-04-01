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Сампдория - Верона 17 апреля прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
17 Апреля 2021, Суббота. 16:00 МСК. Серия А, 31-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия)
СампдорияВерона
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сампдория - Верона, который запланирован на 17 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сампдория
Генуя
Верона
Верона
Главные тренеры
Италия Клаудио Раньери
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
16.12.2020 Италия - Серия А Тур 12 Верона1 : 2Сампдория
08.03.2020 Италия - Серия А Тур 26 Сампдория2 : 1Верона
05.10.2019 Италия - Серия А Тур 7 Верона2 : 0Сампдория
11.02.2018 Италия - Серия А Тур 24 Сампдория2 : 0Верона
20.09.2017 Италия - Серия А Тур 5 Верона0 : 0Сампдория
05.03.2016 Италия - Серия А Тур 28 Верона0 : 3Сампдория
25.10.2015 Италия - Серия А Тур 9 Сампдория4 : 1Верона
29.04.2015 Италия - Серия А Тур 33 Сампдория1 : 1Верона
08.12.2014 Италия - Серия А Тур 14 Верона1 : 3Сампдория
23.03.2014 Италия - Серия А Тур 29 Сампдория5 : 0Верона

Отзывы и комментарии к матчу

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