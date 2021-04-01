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Кротоне - Удинезе 17 апреля прямая трансляция

Стадион: Эцио Шида (Кротоне, Италия), вместимость: 9631
17 Апреля 2021, Суббота. 16:00 МСК. Серия А, 31-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия)
КротонеУдинезе
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кротоне - Удинезе, который запланирован на 17 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кротоне
Кротоне
Удинезе
Удине
Главные тренеры
Италия Серсе Косми
Италия Лука Готти
История личных встреч
15.12.2020 Италия - Серия А Тур 12 Удинезе0 : 0Кротоне
22.04.2018 Италия - Серия А Тур 34 Удинезе1 : 2Кротоне
04.12.2017 Италия - Серия А Тур 15 Кротоне0 : 3Удинезе
14.05.2017 Италия - Серия А Тур 36 Кротоне1 : 0Удинезе
18.12.2016 Италия - Серия А Тур 17 Удинезе2 : 0Кротоне

Отзывы и комментарии к матчу

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