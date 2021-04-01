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Болонья - Специя 18 апреля прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
18 Апреля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Серия А, 31-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия)
БолоньяСпеция
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Болонья - Специя, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Болонья
Болонья
Специя
Специя
Главные тренеры
Сербия Синиша Михайлович
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
16.12.2020 Италия - Серия А Тур 12 Специя2 : 2Болонья
25.11.2020 Кубок Италии 4-й раунд Болонья2 : 4 ДВСпеция
18.04.2015 Италия - Серия B Серия B. Тур 36 Болонья0 : 0Специя
22.11.2014 Италия - Серия B Серия B. Тур 15 Специя1 : 1Болонья

Отзывы и комментарии к матчу

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