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Аталанта - Ювентус 18 апреля прямая трансляция

Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
18 Апреля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Серия А, 31-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
АталантаЮвентус
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Аталанта - Ювентус, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Ювентус
Турин
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Андреа Пирло
История личных встреч
16.12.2020 Италия - Серия А Тур 12 Ювентус1 : 1Аталанта
11.07.2020 Италия - Серия А Тур 32 Ювентус2 : 2Аталанта
23.11.2019 Италия - Серия А Тур 13 Аталанта1 : 3Ювентус
19.05.2019 Италия - Серия А Тур 37 Ювентус1 : 1Аталанта
30.01.2019 Кубок Италии 1/4 финала Аталанта3 : 0Ювентус
26.12.2018 Италия - Серия А Тур 18 Аталанта2 : 2Ювентус
14.03.2018 Италия - Серия А Тур 26 Ювентус2 : 0Аталанта
28.02.2018 Кубок Италии 1/2 финала Ювентус1 : 0Аталанта
30.01.2018 Кубок Италии 1/2 финала Аталанта0 : 1Ювентус
01.10.2017 Италия - Серия А Тур 7 Аталанта2 : 2Ювентус

Отзывы и комментарии к матчу

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