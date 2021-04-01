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Лацио - Беневенто 18 апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
18 Апреля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Серия А, 31-й тур
Главный судья: Давиде Герзини (Генуя, Италия)
ЛациоБеневенто
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лацио - Беневенто, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лацио
Рим
Беневенто
Беневенто
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Италия Филиппо Индзаги
История личных встреч
15.12.2020 Италия - Серия А Тур 12 Беневенто1 : 1Лацио
31.03.2018 Италия - Серия А Тур 30 Лацио6 : 2Беневенто
29.10.2017 Италия - Серия А Тур 11 Беневенто1 : 5Лацио

Отзывы и комментарии к матчу

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