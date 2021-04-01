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Торино - Рома 18 апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
18 Апреля 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Серия А, 31-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия)
ТориноРома
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Торино - Рома, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Торино
Турин
Рома
Рим
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
17.12.2020 Италия - Серия А Тур 12 Рома3 : 1Торино
29.07.2020 Италия - Серия А Тур 37 Торино2 : 3Рома
05.01.2020 Италия - Серия А Тур 18 Рома0 : 2Торино
19.01.2019 Италия - Серия А Тур 20 Рома3 : 2Торино
19.08.2018 Италия - Серия А Тур 1 Торино0 : 1Рома
09.03.2018 Италия - Серия А Тур 28 Рома3 : 0Торино
20.12.2017 Кубок Италии 1/8 финала Рома1 : 2Торино
22.10.2017 Италия - Серия А Тур 9 Торино0 : 1Рома
19.02.2017 Италия - Серия А Тур 25 Рома4 : 1Торино
25.09.2016 Италия - Серия А Тур 6 Торино3 : 1Рома

Отзывы и комментарии к матчу

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