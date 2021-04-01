Торино - Рома 18 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Торино - Рома, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Давиде Никола
|Паулу Фонсека
|17.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 12
|3 : 1
|29.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 37
|2 : 3
|05.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 18
|0 : 2
|19.01.2019
|Италия - Серия А
|Тур 20
|3 : 2
|19.08.2018
|Италия - Серия А
|Тур 1
|0 : 1
|09.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 28
|3 : 0
|20.12.2017
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 2
|22.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 9
|0 : 1
|19.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 25
|4 : 1
|25.09.2016
|Италия - Серия А
|Тур 6
|3 : 1
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