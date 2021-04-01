Милан - Дженоа 18 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Милан - Дженоа, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Стефано Пиоли
|Давиде Баллардини
|16.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 12
|2 : 2
|08.03.2020
|Италия - Серия А
|Тур 26
|1 : 2
|05.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 7
|1 : 2
|21.01.2019
|Италия - Серия А
|Тур 20
|0 : 2
|31.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 1
|2 : 1
|11.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 28
|0 : 1
|22.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 9
|0 : 0
|18.03.2017
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 0
|25.10.2016
|Италия - Серия А
|Тур 10
|3 : 0
|14.02.2016
|Италия - Серия А
|Тур 25
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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