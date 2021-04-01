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Милан - Дженоа 18 апреля прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
18 Апреля 2021, Воскресенье. 13:30 МСК. Серия А, 31-й тур
Главный судья: Джанпаоло Кальварезе (Терамо, Италия)
МиланДженоа
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Милан - Дженоа, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Милан
Милан
Дженоа
Генуя
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Италия Давиде Баллардини
История личных встреч
16.12.2020 Италия - Серия А Тур 12 Дженоа2 : 2Милан
08.03.2020 Италия - Серия А Тур 26 Милан1 : 2Дженоа
05.10.2019 Италия - Серия А Тур 7 Дженоа1 : 2Милан
21.01.2019 Италия - Серия А Тур 20 Дженоа0 : 2Милан
31.10.2018 Италия - Серия А Тур 1 Милан2 : 1Дженоа
11.03.2018 Италия - Серия А Тур 28 Дженоа0 : 1Милан
22.10.2017 Италия - Серия А Тур 9 Милан0 : 0Дженоа
18.03.2017 Италия - Серия А Тур 29 Милан1 : 0Дженоа
25.10.2016 Италия - Серия А Тур 10 Дженоа3 : 0Милан
14.02.2016 Италия - Серия А Тур 25 Милан2 : 1Дженоа

Отзывы и комментарии к матчу

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