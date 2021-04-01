Боруссия Д - Вердер 18 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Боруссия Д - Вердер, который запланирован на 17 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Эдин Терзич
|Флориан Кофельдт
|15.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|1 : 2
|22.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|0 : 2
|04.02.2020
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 2
|28.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|2 : 2
|04.05.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|2 : 2
|05.02.2019
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 3 2 : 4
|15.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|2 : 1
|29.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|1 : 1
|09.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|1 : 2
|20.05.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|4 : 3
Отзывы и комментарии к матчу
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