Вольфсбург - Бавария 17 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вольфсбург - Бавария, который запланирован на 17 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Оливер Гласнер
|Ханс-Дитер Флик
|16.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|2 : 1
|27.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|0 : 4
|21.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|2 : 0
|09.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|6 : 0
|20.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|1 : 3
|17.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|1 : 2
|22.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|2 : 2
|29.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|0 : 6
|07.02.2017
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 0
|10.12.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|5 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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