  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Вольфсбург - Бавария 17 апреля прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
17 Апреля 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 29-й тур
ВольфсбургБавария
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вольфсбург - Бавария, который запланирован на 17 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Германия Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
16.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 12 Бавария2 : 1Вольфсбург
27.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 34 Вольфсбург0 : 4Бавария
21.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 17 Бавария2 : 0Вольфсбург
09.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 25 Бавария6 : 0Вольфсбург
20.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 8 Вольфсбург1 : 3Бавария
17.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 23 Вольфсбург1 : 2Бавария
22.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 6 Бавария2 : 2Вольфсбург
29.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 31 Вольфсбург0 : 6Бавария
07.02.2017 Кубок Германии 1/8 финала Бавария1 : 0Вольфсбург
10.12.2016 Германия - Бундеслига Тур 14 Бавария5 : 0Вольфсбург

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Вольфсбург - Кёльн 03 апреля прямая трансляция
    Вольфсбург - Кёльн 03 апреля прямая трансляция
    Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000 3 Апреля 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 27-й тур Главный судья: Роберт...
  • Вольфсбург - Герта 27.02.2021 прямая трансляция
    Вольфсбург - Герта 27.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000 27 Февраля 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 23-й тур Главный судья:...
  • Вольфсбург - Шальке 13 марта прямая трансляция
    Вольфсбург - Шальке 13 марта прямая трансляция
    Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000 13 Марта 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 25-й тур Главный судья: Сёрен...
  • Вольфсбург - Боруссия М 14.02.2021 прямая трансляция
    Вольфсбург - Боруссия М 14.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000 14 Февраля 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Бундеслига, 21-й тур...
  • Вольфсбург - РБ Лейпциг 16.01.2021 прямая трансляция
    Вольфсбург - РБ Лейпциг 16.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000 16 января 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 16-й тур Главный судья: Тобиас...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close