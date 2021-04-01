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Боруссия М - Айнтрахт 17 апреля прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
17 Апреля 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 29-й тур
Боруссия МАйнтрахт
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Боруссия М - Айнтрахт, который запланирован на 17 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Главные тренеры
Германия Марко Розе
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
15.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 12 Айнтрахт Ф3 : 3Боруссия М
16.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 26 Айнтрахт Ф1 : 3Боруссия М
27.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 9 Боруссия М4 : 2Айнтрахт Ф
17.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 22 Айнтрахт Ф1 : 1Боруссия М
26.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 5 Боруссия М3 : 1Айнтрахт Ф
26.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 20 Айнтрахт Ф2 : 0Боруссия М
09.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 3 Боруссия М0 : 1Айнтрахт Ф
25.04.2017 Кубок Германии 1/2 финала Боруссия М1 : 1 6 : 7Айнтрахт Ф
01.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 26 Айнтрахт Ф0 : 0Боруссия М
28.10.2016 Германия - Бундеслига Тур 9 Боруссия М0 : 0Айнтрахт Ф

Отзывы и комментарии к матчу

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