Боруссия М - Айнтрахт 17 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Боруссия М - Айнтрахт, который запланирован на 17 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Марко Розе
|Адольф Хюттер
|15.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|3 : 3
|16.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|1 : 3
|27.10.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|4 : 2
|17.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|1 : 1
|26.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|3 : 1
|26.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|2 : 0
|09.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|0 : 1
|25.04.2017
|Кубок Германии
|1/2 финала
|1 : 1 6 : 7
|01.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|0 : 0
|28.10.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|0 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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