Марсель - Лорьян 17 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Марсель - Лорьян, который запланирован на 17 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Хорхе Сампаоли
|Кристоф Пеллиссье
|24.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|0 : 1
|05.03.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 4
|26.08.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|2 : 0
|12.03.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|1 : 1
|18.10.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 1
|24.04.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|3 : 5
|02.12.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|1 : 1
|22.02.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 0
|28.09.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|0 : 2
|27.04.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|0 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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