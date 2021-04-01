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Марсель - Лорьян 17 апреля прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
17 Апреля 2021, Суббота. 18:00 МСК. Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
МарсельЛорьян
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Марсель - Лорьян, который запланирован на 17 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Марсель
Марсель
Лорьян
Лорьян
Главные тренеры
Аргентина Хорхе Сампаоли
Франция Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
24.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 8 Лорьян0 : 1Марсель
05.03.2017 Франция - Лига 1 Тур 28 Лорьян1 : 4Марсель
26.08.2016 Франция - Лига 1 Тур 3 Марсель2 : 0Лорьян
12.03.2016 Франция - Лига 1 Тур 30 Лорьян1 : 1Марсель
18.10.2015 Франция - Лига 1 Тур 10 Марсель1 : 1Лорьян
24.04.2015 Франция - Лига 1 Тур 34 Марсель3 : 5Лорьян
02.12.2014 Франция - Лига 1 Тур 16 Лорьян1 : 1Марсель
22.02.2014 Франция - Лига 1 Тур 26 Марсель1 : 0Лорьян
28.09.2013 Франция - Лига 1 Тур 8 Лорьян0 : 2Марсель
27.04.2013 Франция - Лига 1 Тур 34 Лорьян0 : 1Марсель

Отзывы и комментарии к матчу

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