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Нант - Лион 18 апреля прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
18 Апреля 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
НантЛион
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Нант - Лион, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Нант
Нант
Лион
Лион
Главные тренеры
Франция Раймон Доменек
Франция Антуан Комбуаре
Франция Руди Гарсия
История личных встреч
23.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 17 Лион3 : 0Нант
18.01.2020 Кубок Франции 1/16 финала Нант3 : 4Лион
28.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 8 Лион0 : 1Нант
12.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 32 Нант2 : 1Лион
29.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 8 Лион1 : 1Нант
28.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 35 Лион2 : 0Нант
26.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 4 Нант0 : 0Лион
07.05.2017 Франция - Лига 1 Тур 36 Лион3 : 2Нант
30.11.2016 Франция - Лига 1 Тур 15 Нант0 : 6Лион
19.03.2016 Франция - Лига 1 Тур 31 Лион2 : 0Нант

Отзывы и комментарии к матчу

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