Нант - Лион 18 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Нант - Лион, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Раймон Доменек
|Антуан Комбуаре
|Руди Гарсия
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|3 : 0
|18.01.2020
|Кубок Франции
|1/16 финала
|3 : 4
|28.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|0 : 1
|12.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|2 : 1
|29.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 1
|28.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|2 : 0
|26.08.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|0 : 0
|07.05.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|3 : 2
|30.11.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|0 : 6
|19.03.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|2 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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