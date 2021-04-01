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ПСЖ - Сент-Этьен 18 апреля прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
18 Апреля 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Рудди Букке (Амьен, Франция)
ПСЖСент-Этьен
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке ПСЖ - Сент-Этьен, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Франция Клод Пюэль
История личных встреч
06.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 18 Сент-Этьен1 : 1ПСЖ
24.07.2020 Кубок Франции Финал ПСЖ1 : 0Сент-Этьен
08.01.2020 Франция - Кубок лиги 1/4 финала ПСЖ6 : 1Сент-Этьен
15.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 18 Сент-Этьен0 : 4ПСЖ
17.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 25 Сент-Этьен0 : 1ПСЖ
14.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 5 ПСЖ4 : 0Сент-Этьен
06.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 32 Сент-Этьен1 : 1ПСЖ
25.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 4 ПСЖ3 : 0Сент-Этьен
14.05.2017 Франция - Лига 1 Тур 37 Сент-Этьен0 : 5ПСЖ
09.09.2016 Франция - Лига 1 Тур 4 ПСЖ1 : 1Сент-Этьен

Отзывы и комментарии к матчу

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