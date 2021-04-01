ПСЖ - Сент-Этьен 18 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке ПСЖ - Сент-Этьен, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Маурисио Почеттино
|Клод Пюэль
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|1 : 1
|24.07.2020
|Кубок Франции
|Финал
|1 : 0
|08.01.2020
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|6 : 1
|15.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|0 : 4
|17.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|0 : 1
|14.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|4 : 0
|06.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|1 : 1
|25.08.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|3 : 0
|14.05.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|0 : 5
|09.09.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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