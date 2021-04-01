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Реймс - Метц 18 апреля прямая трансляция

Стадион: Огюст Делоне II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
18 Апреля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Жером Мигелгорри (Франция)
РеймсМетц
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реймс - Метц, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Реймс
Реймс
Метц
Метц
Главные тренеры
Франция Давид Гуйон
Франция Фредерик Антонетти
История личных встреч
20.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 4 Метц2 : 1Реймс
25.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 21 Реймс0 : 1Метц
23.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 14 Метц1 : 1Реймс
22.02.2015 Франция - Лига 1 Тур 26 Реймс0 : 0Метц
27.09.2014 Франция - Лига 1 Тур 8 Метц3 : 0Реймс

Отзывы и комментарии к матчу

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