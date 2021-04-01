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Дижон - Ницца 18 апреля прямая трансляция

Стадион: Гастон Жерар (Дижон, Франция), вместимость: 15995
18 Апреля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Йоан Амель (Франция)
ДижонНицца
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Дижон - Ницца, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Дижон
Дижон
Ницца
Ницца
Главные тренеры
Франция Давид Линарес
Румыния Адриан Урся
История личных встреч
29.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 12 Ницца1 : 3Дижон
21.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 6 Ницца2 : 1Дижон
31.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 30 Дижон0 : 1Ницца
25.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 3 Ницца0 : 4Дижон
10.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 25 Дижон3 : 2Ницца
05.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 12 Ницца1 : 0Дижон
04.03.2017 Франция - Лига 1 Тур 28 Дижон0 : 1Ницца
18.12.2016 Франция - Лига 1 Тур 18 Ницца2 : 1Дижон
18.02.2012 Франция - Лига 1 Тур 24 Дижон3 : 0Ницца
11.01.2012 Франция - Кубок лиги 1/4 финала Ницца3 : 3 5 : 3Дижон

Отзывы и комментарии к матчу

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