  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Брест - Ланс 18 апреля прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
18 Апреля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Карим Абед (Франция)
БрестЛанс
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Брест - Ланс, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Брест
Брест
Ланс
Ланс
Главные тренеры
Франция Оливье Далль'Оглио
Франция Франк Эз
История личных встреч
23.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 17 Ланс2 : 1Брест
27.04.2019 Франция - Лига 2 Тур 35 Брест2 : 0Ланс
04.12.2018 Франция - Лига 2 Тур 17 Ланс2 : 1Брест
19.01.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 22 Брест1 : 1Ланс
19.08.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 4 Ланс2 : 4Брест
01.04.2017 Франция - Лига 2 Тур 31 Ланс0 : 2Брест
31.10.2016 Франция - Лига 2 Тур 13 Брест1 : 2Ланс
02.02.2016 Франция - Лига 2 Тур 24 Ланс2 : 0Брест
14.09.2015 Франция - Лига 2 Тур 6 Брест2 : 1Ланс
16.04.2011 Франция - Лига 1 Тур 31 Ланс1 : 1Брест

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Брест - Лорьян 20.09.2020 прямая трансляция
    Брест - Лорьян 20.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000 20 августа 2020, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 4-й тур Главный судья: Карим...
  • Брест - Ним 11 апреля прямая трансляция
    Брест - Ним 11 апреля прямая трансляция
    Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000 11 Апреля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 32-й тур Главный судья: Вилли Делажо...
  • Брест - Ренн 17.01.2021 прямая трансляция
    Брест - Ренн 17.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000 17 января 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Лига 1, 20-й тур Главный судья: Рудди Букке...
  • Брест - Бордо смотреть онлайн 07.02.2021
    Брест - Бордо смотреть онлайн 07.02.2021
    Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000 7 Февраля 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Лига 1, 24-й тур Главный судья: Эрик Ваттеллье...
  • Брест - Метц 31.01.2021 прямая трансляция
    Брест - Метц 31.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000 31 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 22-й тур Главный судья: Бенуа Мийо...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close