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Насьонал - Порту 18 апреля прямая трансляция

Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 8589
18 Апреля 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Примейра, 27-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия)
ФамаликанПорту
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Насьонал - Порту, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Насьонал
Фуншал
Порту
Порту
Главные тренеры
Португалия Луиш Баталья Фрейре
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
12.01.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Насьонал2 : 4 ДВПорту
20.12.2020 Португалия - Примейра Тур 10 Порту2 : 0Насьонал
12.05.2019 Португалия - Примейра Тур 33 Насьонал0 : 4Порту
08.01.2019 Португалия - Примейра Тур 16 Порту3 : 1Насьонал
04.03.2017 Португалия - Примейра Тур 24 Порту7 : 0Насьонал
01.10.2016 Португалия - Примейра Тур 7 Насьонал0 : 4Порту
17.04.2016 Португалия - Примейра Тур 30 Порту4 : 0Насьонал
14.12.2015 Португалия - Примейра Тур 13 Насьонал1 : 2Порту
21.03.2015 Португалия - Примейра Тур 26 Насьонал1 : 1Порту
01.11.2014 Португалия - Примейра Тур 9 Порту2 : 0Насьонал

Отзывы и комментарии к матчу

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