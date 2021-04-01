Насьонал - Порту 18 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Насьонал - Порту, который запланирован на 18 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Луиш Баталья Фрейре
|Сержиу Консейсау
|12.01.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 4 ДВ
|20.12.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 10
|2 : 0
|12.05.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 33
|0 : 4
|08.01.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 16
|3 : 1
|04.03.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|7 : 0
|01.10.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|0 : 4
|17.04.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 30
|4 : 0
|14.12.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 13
|1 : 2
|21.03.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|1 : 1
|01.11.2014
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|2 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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