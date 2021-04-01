Бенфика - Жил Висенте 17 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бенфика - Жил Висенте, который запланирован на 17 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
|Рикарду Соареш
|20.12.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 10
|0 : 2
|24.02.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|0 : 1
|14.09.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|2 : 0
|02.05.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|0 : 5
|21.12.2014
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|1 : 0
|01.02.2014
|Португалия - Примейра
|Тур 17
|1 : 1
|25.08.2013
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|2 : 1
|11.03.2013
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|5 : 0
|27.10.2012
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|0 : 3
|14.04.2012
|Португалия - Кубок лиги
|Финал
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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