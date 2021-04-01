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Бенфика - Жил Висенте 17 апреля прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
17 Апреля 2021, Суббота. 20:00 МСК. Примейра, 27-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия)
БенфикаЖил Висенте
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бенфика - Жил Висенте, который запланирован на 17 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Жил Висенте
Барселуш
Главные тренеры
Португалия Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
Португалия Рикарду Соареш
История личных встреч
20.12.2020 Португалия - Примейра Тур 10 Жил Висенте0 : 2Бенфика
24.02.2020 Португалия - Примейра Тур 22 Жил Висенте0 : 1Бенфика
14.09.2019 Португалия - Примейра Тур 5 Бенфика2 : 0Жил Висенте
02.05.2015 Португалия - Примейра Тур 31 Жил Висенте0 : 5Бенфика
21.12.2014 Португалия - Примейра Тур 14 Бенфика1 : 0Жил Висенте
01.02.2014 Португалия - Примейра Тур 17 Жил Висенте1 : 1Бенфика
25.08.2013 Португалия - Примейра Тур 2 Бенфика2 : 1Жил Висенте
11.03.2013 Португалия - Примейра Тур 22 Бенфика5 : 0Жил Висенте
27.10.2012 Португалия - Примейра Тур 7 Жил Висенте0 : 3Бенфика
14.04.2012 Португалия - Кубок лиги Финал Бенфика2 : 1Жил Висенте

Отзывы и комментарии к матчу

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