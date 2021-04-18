  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Гран-при Эмилии-Романьи прямая трансляция 18.04.2021 Гонка смотреть онлайн

Арена: Международный автодром Энцо и Дино Феррари (Имола, Италия)
Этап 01. Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (57 кругов, 308.2 км)
18 апреля 2021, воскресенье. 16:00 МСК

Формула-1Гран-при Италии

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Эмилии-Романьи, которое состоится 18 апреля 2021 года в 16:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2021. Этап 02, оно проводится в стране Италия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Великобритания Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1
2 Мексика Серхио Перес Red Bull
3 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
4 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
5 Франция Пьер Гасли Scuderia AlphaTauri
6 Австралия Даниэль Риккардо McLaren
7 Великобритания Ландо Норрис McLaren
8 Финляндия Валттери Боттас Mercedes AMG F1
9 Франция Эстебан Окон Alpine
10 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
11 Испания Карлос Сайнс-младший Scuderia Ferrari
12 Великобритания Джордж Расселл Williams
13 Германия Себастьян Феттель Aston Martin
14 Канада Николас Латифи Williams
15 Испания Фернандо Алонсо Alpine
16 Финляндия Кими Райкконен Alfa Romeo
17 Италия Антонио Джовинацци Alfa Romeo
18 Германия Мик Шумахер Haas
19 Россия Никита Мазепин Haas
20 Япония Юки Цунода Scuderia AlphaTauri

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Гран-при Эмилии-Романьи смотреть запись гонки | Формула-1 2020
    Гран-при Эмилии-Романьи смотреть запись гонки | Формула-1 2020
    01 ноября 2020
    Формула-1 -   Гран-при Эмилии-Романьи...
  • Формула-1 2020 прямая трансляция 19 июля 2020 Гран-при Венгрии. Гонка
    Формула-1 2020 прямая трансляция 19 июля 2020 Гран-при Венгрии. Гонка
    Арена: Автодром Хунгароринг (Будапешт, Венгрия) Гонка. Этап 3 (70 кругов, 306.63 км) 19 июля 2020, воскресенье. 16:10 МСК...
  • Смотреть онлайн Формула 1 (2012) | Гран-при Китая | Гонка прямая трансляция
    Смотреть онлайн Формула 1 (2012) | Гран-при Китая | Гонка прямая трансляция
    Формула 1 | Гран-при Китая | Гонка Смотреть онлайн Гонка. Прямая видео трансляция Начало 15.04.2012 в 10:45...
  • Смотреть онлайн Формула 1. Гран-при Турции прямая трансляция
    Смотреть онлайн Формула 1. Гран-при Турции прямая трансляция
    Формула 1 | Гран-при Турции Смотреть онлайн Гонка | Прямая видео трансляция Начало 08.05.2011 в 16:00    ...
  • Смотреть онлайн Формула 1. Гран-при Китая прямая трансляция
    Смотреть онлайн Формула 1. Гран-при Китая прямая трансляция
    Формула 1. Гран-при Китая. Смотреть онлайн Гонка. Прямая видео трансляция Начало 17.04.2011 в 10:45    ...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close