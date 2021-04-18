Гран-при Эмилии-Романьи прямая трансляция 18.04.2021 Гонка смотреть онлайн
Арена: Международный автодром Энцо и Дино Феррари (Имола, Италия)Этап 01. Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (57 кругов, 308.2 км)
18 апреля 2021, воскресенье. 16:00 МСК
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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Эмилии-Романьи, которое состоится 18 апреля 2021 года в 16:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2021. Этап 02, оно проводится в стране Италия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|2
|Серхио Перес
|Red Bull
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|4
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|5
|Пьер Гасли
|Scuderia AlphaTauri
|6
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|7
|Ландо Норрис
|McLaren
|8
|Валттери Боттас
|Mercedes AMG F1
|9
|Эстебан Окон
|Alpine
|10
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|11
|Карлос Сайнс-младший
|Scuderia Ferrari
|12
|Джордж Расселл
|Williams
|13
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|14
|Николас Латифи
|Williams
|15
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|16
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|17
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|18
|Мик Шумахер
|Haas
|19
|Никита Мазепин
|Haas
|20
|Юки Цунода
|Scuderia AlphaTauri
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