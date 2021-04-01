Верона - Фиорентина 20 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Верона - Фиорентина, который запланирован на 20 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Иван Юрич
|Джузеппе Якини
|19.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 13
|1 : 1
|12.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 32
|1 : 1
|24.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 13
|1 : 0
|28.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 22
|1 : 4
|10.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 3
|0 : 5
|13.03.2016
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 1
|28.10.2015
|Италия - Серия А
|Тур 10
|0 : 2
|20.04.2015
|Италия - Серия А
|Тур 31
|0 : 1
|23.11.2014
|Италия - Серия А
|Тур 12
|1 : 2
|13.04.2014
|Италия - Серия А
|Тур 33
|3 : 5
Отзывы и комментарии к матчу
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