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Верона - Фиорентина 20 апреля прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
20 Апреля 2021, Вторник. 21:45 МСК. Серия А, 32-й тур
Главный судья: Алессандро Пронтера (Италия)
ВеронаФиорентина
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Верона - Фиорентина, который запланирован на 20 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Верона
Верона
Фиорентина
Флоренция
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Италия Джузеппе Якини
История личных встреч
19.12.2020 Италия - Серия А Тур 13 Фиорентина1 : 1Верона
12.07.2020 Италия - Серия А Тур 32 Фиорентина1 : 1Верона
24.11.2019 Италия - Серия А Тур 13 Верона1 : 0Фиорентина
28.01.2018 Италия - Серия А Тур 22 Фиорентина1 : 4Верона
10.09.2017 Италия - Серия А Тур 3 Верона0 : 5Фиорентина
13.03.2016 Италия - Серия А Тур 29 Фиорентина1 : 1Верона
28.10.2015 Италия - Серия А Тур 10 Верона0 : 2Фиорентина
20.04.2015 Италия - Серия А Тур 31 Фиорентина0 : 1Верона
23.11.2014 Италия - Серия А Тур 12 Верона1 : 2Фиорентина
13.04.2014 Италия - Серия А Тур 33 Верона3 : 5Фиорентина

Отзывы и комментарии к матчу

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